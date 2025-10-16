Пакеты с водой летят на головы петрозаводчанам

Жителей карельской столицы призвали быть осторожнее на Древлянке.

Неизвестные с высоты бросают пакеты с водой в проходящих людей. Судя по фотографии, тротуар и вход в магазин усыпан разорвавшимися полиэтиленовыми пакетами, а на асфальте видна вода.

«На Березовой аллее, 25, практически ежедневно скидывают с 5-го этажа на прохожих и детей пакеты с водой. Будьте осторожны», - предупредили в сообществе «Подслушано в Птз».