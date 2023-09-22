Падение балконной рамы в Петрозаводске попало на видео

Падение балконной рамы на Древлянке в Петрозаводске попало в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Инцидент произошел в 14:47 20 сентября во дворе одного из домов в Скандинавском проезде. На кадрах видно, как рама падает на автомобиль и разбивает вдребезги заднее стекло. При этом мимо в этот момент проходил пешеход. Рама упала буквально в паре метров от него.

Напомним, 20 сентября в Карелии дул сильный ветер. Он валил деревья, обрывал провода и срывал крыши. Множество населенных пунктов остались без электричества. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии»