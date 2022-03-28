Пациенты в Костомукше не могли получить помощь из-за киносъемок
Жители Костомукши сообщили в группе «АНТИБЕСЕДКА (Беседка Костомукша Товарная)» ВКонтакте, что не смогли получить своевременную помощь медиков. Причина была весьма необычна.
Когда 27 марта одна из жительниц Костомукши обратилась в больницу по телефону, ей не посоветовали приезжать, чтобы не сидеть под дверью.
- В больнице снимают кино, приезжайте через пять часов, весь медперсонал прячется» в чайной,
- ответили женщине по телефону в приемном покое.
Другая горожанка подтвердила этот рассказ. По ее словам, она приехала в больницу с двухгодовалой дочкой и попала именно в ту самую чайную.
- Меня с ребенком провели через коридор, заполненный дымом, к чайной медперсонала и попросили подождать, пока подойдет врач. При этом работник съемочной группы потребовал, чтобы ребенок не шумел, когда девочка случайно уронила игрушку, - пожаловалась она. // Фото: Bokskapet/pixabay.com