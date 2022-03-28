Пациенты в Костомукше не могли получить помощь из-за киносъемок

Жители Костомукши сообщили в группе «АНТИБЕСЕДКА (Беседка Костомукша Товарная)» ВКонтакте, что не смогли получить своевременную помощь медиков. Причина была весьма необычна.

Когда 27 марта одна из жительниц Костомукши обратилась в больницу по телефону, ей не посоветовали приезжать, чтобы не сидеть под дверью.

- В больнице снимают кино, приезжайте через пять часов, весь медперсонал прячется» в чайной,

- ответили женщине по телефону в приемном покое.

Другая горожанка подтвердила этот рассказ. По ее словам, она приехала в больницу с двухгодовалой дочкой и попала именно в ту самую чайную.