Пациенты смогут попасть к врачам-специалистам не по месту жительства

Эксперимент по объединению всех поликлиник единой электронной регистратурой проводят в Петрозаводске. Новая система позволит записаться к врачам-специалистам вне зависимости от места жительства, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

- Уважаемые жители Петрозаводска, прошу с пониманием отнестись к тем изменениям, о которых я расскажу. Это серьезный глобальный проект, и пока работа идет в тестовом режиме!

– отметил он.

Сейчас электронная регистратура действует в поликлинике № 4. Записаться можно по будням с 8:00 до 19:00. Остальные поликлиники подключат к этому сервису позднее - поочередно. Телефон регистратуры известен горожанам - 122.

Нужно позвонить по нему и обратиться к оператору. Он запишет к нужному врачу, за исключением специалистов, визит к которым предполагает предварительный осмотр терапевта или педиатра.

Если не получится записаться сразу, звонившего поставят в лист ожидания и подберут дату и время приема позже.

Запись через портал Госуслуг и аналогичный региональный также возможна. Можно звонить и в регистратуру своей поликлиники. // фото: Pavel Danilyuk/pexels.com