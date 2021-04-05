05 апреля 2021, 12:30
Озвучена дата послания президента Путина Федеральному собранию
Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дату послания Владимира Путина Федеральному собранию.
«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля»,
- цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Место и точное время мероприятия прорабатываются. Песков не стал анонсировать, какие темы президент планирует затронуть в обращении к парламенту. (фото ysia.ru)