Озвучена дата послания президента Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дату послания Владимира Путина Федеральному собранию.

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля»,

- цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Место и точное время мероприятия прорабатываются. Песков не стал анонсировать, какие темы президент планирует затронуть в обращении к парламенту. (фото ysia.ru)