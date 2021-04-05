05 апреля 2021, 12:30
Политика

Озвучена дата послания президента Путина Федеральному собранию

Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дату послания Владимира Путина Федеральному собранию.

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля»,

- цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Место и точное время мероприятия прорабатываются. Песков не стал анонсировать,  какие темы президент планирует затронуть в обращении к парламенту. (фото ysia.ru)

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Владимир Путин
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Федеральное собрание
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