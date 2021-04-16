Ожидаемая продолжительность жизни снизилась в России

Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни граждан, передает РИА Новости.

По словам министра, пандемия явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие. Мурашко сказал, что пандемия обусловила негативные демографические тенденции - снижение ожидаемой продолжительности жизни.

Средняя продолжительность жизни в России, по данным на 2019 год, составила 73,4 года.

Министр отметил, что младенческая смертность достигла исторического минимума. Она составила 4,5 на 1000 родившихся живыми при плане 4,9. (фото izhevskinfo.ru)