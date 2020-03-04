Овчарка Вальда помогла поймать вооруженного грабителя в Петрозаводске

Сегодня ночью в Петрозаводске в один из баров ворвался неизвестный и, угрожая работнице ножом, похитил из кассы выручку. Лицо злоумышленник скрыл, низко натянув шапку. Сообщение о преступлении поступило в полицию. Поймать предполагаемого преступника помогла служебная собака - овчарка Вальда, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Место преступления было обследовано кинологом со служебной собакой. Овчарка Вальда взяла след и привела полицейских в расположенный неподалеку лесной массив. Там она обнаружила шапку и продолжила путь к жилым домам. Была установлена квартира, в которой скрывался подозреваемый. При задержании 30-летний ранее судимый мужчина во всем признался.

Как выяснилось, накануне он получил небольшой аванс и позвал брата в бар. Они вместе выпивали, затем разошлись по домам. Однако мужчина решил вернуться в питейное заведение. Он взял с собой нож и по пути сделал в шапке прорези для глаз. В кассе оказалось без малого 2000 рублей. Злоумышленник забрал деньги и отправился в гости к товарищу, по пути выбросив шапку и нож. Когда в дверь позвонили, он испугался и попросил друга не открывать, но тот не послушал.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.