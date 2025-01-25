Оттепель продолжается - какая погода ожидает жителей Карелии

В Петрозаводске облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, на севере местами сильного, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем 0;

В Кондопоге, Сортавале днем +2;

В Медвежьегорске, Олонце, Пудоже, Сегеже, Суоярви днем +1. // фото «Петрозаводск говорит»