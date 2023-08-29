Отсидевший в Карелии вагнеровец салютовал Пригожину из автомата

Бывший боец ЧВК «Вагнер» устроил стрельбу из Калашникова в Петербурге. Мужчину задержали, ему грозит уголовная статья. Оказалось, он сидел в лагере в Карелии за убийство.

Юрий Новиков сел в карельскую колонию в 2019 году, ему предстояло отбыть 15 лет. Но когда началась спецоперация, записался в ЧВК «Вагнер» и ушел на СВО, передает 47news. Летом прошлого года он вернулся и был помилован со снятием судимости.

На дняхНовиков с двумя товарищами начал палить из автомата на полигоне во Всеволжском районе. Когда вагнеровца задержали, он объяснил, что расстроился из-за гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и решил так почтить его память.

У мужчин изъяли автомат Калашникова и два рожка с патронами, а также пистолет Retay, с патронами. Пистолет оказался охолощенным, автомат сейчас на экспертизе. // фото: freepik.com