Отрубить ей голову!

В Петрозаводске, как и везде, заканчивается театрально-концертный сезон. И под занавес театральная студия «Со-бытие» при театре «Творческая мастерская» под руководством актера этого театра Дмитрия Константинова выпустила свой новый спектакль. Это - постановка по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

«Мы не ставим такой задачи – выпустить спектакль. Мы занимаемся тренингами по мотивам разных произведений, тренингами на внимание, воображение и фантазию, например, что тоже важно. А если вдруг материал начинает «оживать» – вот тогда мы уже нацеливаемся на сценическое воплощение»,

- рассказал руководитель студии.

Подробности - в программе «Гость в студии». (Видео)