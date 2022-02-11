Отопление торговых площадей зимой бьет по карману малый бизнес

В зимний период практически перед каждым предпринимателем стоит вопрос, чем отапливать коммерческие помещения. Если в теплое время года затраты на отопление не столь существенны, то зима удивляет счетами за электричество, которое, в основном, расходуется на тепловые пушки, стандартные обогреватели и другие электрические устройства для поддержания оптимально теплового режима в помещении как для сотрудников, так и для персонала.

Предприниматель из Петрозаводска поделилась своим опытом.

Мы пришли к выводу, что работа магазина в зимний период нецелесообразна, так как весь доход уходит на оплату электричества для отопления помещений,

-прокомментировала Лариса Михайловна, владеющая сетью магазинов розничной торговли.

Выход был найден: установка газового оборудования существенно упростила жизнь коллектива и сэкономила денежные средства владелицы.

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