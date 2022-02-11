Депутаты Карелии обещали поддержку Центру привлечения инвестиций

Депутаты карельского Заксобрания обещали поддержку Центру привлечения иностранных инвестиций. Эта некоммерческая структура появилась в республике в январе 2022 года. Руководит ею живущий в Финляндии Алексей Раумо, который 11 февраля выступил с докладом на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ.



Раумо сообщил, что Центр привлечения инвестиций сейчас только начинает свою работу, недавно были сформированы органы управления и наблюдательный совет. При этом уже ведутся переговоры с четырьмя контрагентами — потенциальными инвесторами.

Мы продвигаем республику, представляем ее инвестиционный потенциал за рубежом. В первую очередь с финскими контрагентами, с крупными промышленными предприятиями,

— сообщил Алексей Раумо.



По его словам, предпринимателей интересуют условия работы в Карелии, в том числе — преференции, предоставляемые резидентам Арктической зоны. Он отметил, что международная ситуация сложная, однако финны, по мнению Раумо, к России относятся хорошо.





Председатель комитета по экономической политике Леонид Лиминчук отметил, что новой структуре необходимо содействие со стороны органов власти.

Нам остается только поддержать коллегу. Вопрос привлечения инвестиций — незаурядная вещь; у каждого региона или инвестиционной структуры своя позиция. Нам главное быть максимально открытыми, представить свой потенциал на доступных площадках. Парламент тоже двигается в этом направлении, мы работаем в рамках Межпарламентской ассоциации Северо-запада, и там международная составляющая развита. Запланировано уже три миссии наших парламентариев за границей. Я думаю, мы в этой части посотрудничаем, и вся информационная составляющая вашей деятельности будет в нашем распоряжении.

— сказал Леонид Лиминчук.