Открыто движение по Суоярвскому шоссе на выезде из Петрозаводска

Сегодня в 9:40 проезд по Суоярвскому шоссе на выезде из Петрозаводска был открыт для движения транспорта.

Напомним, участок подъезда к карельской столице был закрыт более суток. Из-за подтоплений его перегородили в ночь на 16 апреля. Это привело к большим пробкам в городе.

На месте проведены работы по откачке воды. Нынешнее состояние дороги позволило пустить на нее автомобили. // Фото: скриншот видео CityLink