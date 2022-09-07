07 сентября 2022, 16:27
Маркет

«Открытие Авто»: Результаты российского авторынка по итогам августа

Lada впервые за более чем 10 лет стала лидером на столичном авторынке
Photo by Александр Бендус on Unsplash

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты российского авторынка по итогам августа 2022 года. Двузначная отрицательная динамика, превышающая 60% относительно прошлого года, сохраняется. Тем не менее продажи новых автомобилей за последний месяц лета оказались почти на 30% выше по сравнению с июлем текущего года. Таким образом, восстановление авторынка наблюдается третий месяц подряд.

Усугубление дефицита

Именно сужение ассортимента на российском авторынке играет ведущую роль в том, что продажи не могут оттолкнуться от прошлогодних значений с положительным курсом. С каждым месяцем склады импортеров и дилеров пустеют все сильнее, а редкие поставки иномарок с площадок временного хранения не в силах закрыть этот пробел в полной мере. Сейчас лишь сдержанный уровень спроса в условиях нынешней неопределенности в стране позволяет отчасти удовлетворить потребности клиентов. По признанию самих авторитейлеров маржинальность сократилась в два-четыре раза.

АвтоВАЗ подтягивается, Китай наступает

Последний месяц лета 2022 года вошел в историю российского авторынка с результатом в 41,7 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 62% ниже по сравнению с августом 2021 года, но на 29% выше показателей июля текущего года. Всего с начала 2022 года объем продаж на российском рынке составил 410 548 новых машин (-61%). Данные AEB не учитывают марки, входящие в концерны BMW, Chery, General Motors и Mercedes-Benz.

Одно из главных событий августа – показатели лидера рынка. В минувшем месяце АвтоВАЗ реализовал в России без малого 18,1 тысячи автомобилей Lada, что на 75% больше, чем в июле, и всего на 7% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. При этом продажи двух моделей превысили докризисные объемы. Так, Lada Granta разошлась тиражом 11 580 автомобилей, покрыв две трети спроса: по сравнению с июлем результат вырос на 77%, а по сравнению с августом прошлого года – на 131%. Кроме того, покупателей нашли 1 782 легковых автомобиля Lada Niva Legend: это почти в три раза больше показателей июля и на 17% выше, чем в августе 2021 года. Основная заслуга существенного увеличения сбыта в августе – в программах льготного автокредитования. Как итог, доля АвтоВАЗа в августе преодолела отметку в 43%, чего не наблюдалось уже свыше 15 лет. Кроме того, Lada впервые за более чем 10 лет стала лидером на столичном авторынке.

Российский рынок находится в режиме перманентного снижения уже больше года. Поначалу на этот процесс оказывал влияние мировой дефицит полупроводников, значительно затронувший автомобильную отрасль, и, как следствие, вызванные им проблемы с логистическими цепочками.

Тем не менее подстегивать продажи новых автомобилей в сентябре продолжат госпрограммы: за их счет до конца года планируется реализовать порядка 80 тысяч машин, на что было выделено 20,7 миллиарда рублей. Главным образом, меры поддержки направлены на исконно отечественные бренды. Например, у АвтоВАЗа доля продаж, простимулированных госпрограммами в августе, могла превысить 50-60%. В целом по рынку сегодня этот показатель в среднем составляет от 30% до 60% в зависимости от марки. При сохранении этих условий можно ожидать роста рынка в сентябре относительно августа до 44-45 тысяч новых машин.

 

 

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Авторынок в августе