«Открытие Авто»: Результаты российского авторынка по итогам августа

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты российского авторынка по итогам августа 2022 года. Двузначная отрицательная динамика, превышающая 60% относительно прошлого года, сохраняется. Тем не менее продажи новых автомобилей за последний месяц лета оказались почти на 30% выше по сравнению с июлем текущего года. Таким образом, восстановление авторынка наблюдается третий месяц подряд.

Усугубление дефицита

Именно сужение ассортимента на российском авторынке играет ведущую роль в том, что продажи не могут оттолкнуться от прошлогодних значений с положительным курсом. С каждым месяцем склады импортеров и дилеров пустеют все сильнее, а редкие поставки иномарок с площадок временного хранения не в силах закрыть этот пробел в полной мере. Сейчас лишь сдержанный уровень спроса в условиях нынешней неопределенности в стране позволяет отчасти удовлетворить потребности клиентов. По признанию самих авторитейлеров маржинальность сократилась в два-четыре раза.

АвтоВАЗ подтягивается, Китай наступает

Последний месяц лета 2022 года вошел в историю российского авторынка с результатом в 41,7 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 62% ниже по сравнению с августом 2021 года, но на 29% выше показателей июля текущего года. Всего с начала 2022 года объем продаж на российском рынке составил 410 548 новых машин (-61%). Данные AEB не учитывают марки, входящие в концерны BMW, Chery, General Motors и Mercedes-Benz.

Одно из главных событий августа – показатели лидера рынка. В минувшем месяце АвтоВАЗ реализовал в России без малого 18,1 тысячи автомобилей Lada, что на 75% больше, чем в июле, и всего на 7% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. При этом продажи двух моделей превысили докризисные объемы. Так, Lada Granta разошлась тиражом 11 580 автомобилей, покрыв две трети спроса: по сравнению с июлем результат вырос на 77%, а по сравнению с августом прошлого года – на 131%. Кроме того, покупателей нашли 1 782 легковых автомобиля Lada Niva Legend: это почти в три раза больше показателей июля и на 17% выше, чем в августе 2021 года. Основная заслуга существенного увеличения сбыта в августе – в программах льготного автокредитования. Как итог, доля АвтоВАЗа в августе преодолела отметку в 43%, чего не наблюдалось уже свыше 15 лет. Кроме того, Lada впервые за более чем 10 лет стала лидером на столичном авторынке.

Российский рынок находится в режиме перманентного снижения уже больше года. Поначалу на этот процесс оказывал влияние мировой дефицит полупроводников, значительно затронувший автомобильную отрасль, и, как следствие, вызванные им проблемы с логистическими цепочками.

Тем не менее подстегивать продажи новых автомобилей в сентябре продолжат госпрограммы: за их счет до конца года планируется реализовать порядка 80 тысяч машин, на что было выделено 20,7 миллиарда рублей. Главным образом, меры поддержки направлены на исконно отечественные бренды. Например, у АвтоВАЗа доля продаж, простимулированных госпрограммами в августе, могла превысить 50-60%. В целом по рынку сегодня этот показатель в среднем составляет от 30% до 60% в зависимости от марки. При сохранении этих условий можно ожидать роста рынка в сентябре относительно августа до 44-45 тысяч новых машин.