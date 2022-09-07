Nova оказывает помощь подшефному лицею в обновлении спортплощадок

Строительная компания Nova в прошлом году помогла петрозаводскому лицею № 13 с ремонтом спортивной площадки. В этом году руководство лицея обратилось к застройщику с просьбой помочь с участием в программе поддержки местных инициатив.

Инициативная группа из родителей лицеистов и педагогов предложила использовать возможности программы для того, чтобы привести в порядок спортивную инфраструктуру лицея. Покрытие волейбольной и баскетбольной площадок, дренаж вокруг стадиона не обновлялись с момента строительства. Кроме того, лицеистам очень нужен ворк-аут комплекс для подготовки к сдаче нормативов ГТО.

По словам директора лицея Татьяны Васильевой, спортплощадками пользуются не только учащиеся лицея. Здесь тренируются и воспитанники спортшкол, а по вечерам немало желающих поиграть в мяч среди подростков, живущих поблизости.

Участие в программе поддержки местных инициатив предполагает софинансирование: 10 процентов от общей суммы должны собрать представители общественности. Строительная компания «Нова» решила взять эти расходы на себя в качестве помощи подшефному лицею. Совместно с депутатом Петросовета Александром Болдыревым была разработана и запущена программа помощи лицею.

Спортплощадки действительно очень востребованы у детей.И во время уроков, ведь наши учителя физкультуры для укрепления здоровья школьников делают упор на занятия на улице, и после уроков. Мы рады возможности привести спортплощадки в соответствие с современными стандартами. И благодарны компании «Нова», которая не оставляет нас без помощи, особенно в нынешних условиях,

- отметила директор лицея Татьяна Васильева.

Возможность заниматься спортом, играть в мяч, поддерживать физическую форму – очень важный аспект хорошей учебы и гармоничного развития. Не во всех дворах есть волейбольные, баскетбольные площадки, турники. Поэтому, считаем, мы должны помочь лицею, в котором учатся дети не только с Кукковки, но и из других районов Петрозаводска,

- отметили в компании Nova.

Первый этап работ на пришкольной территории уже завешен: дренаж по периметру стадиона уложен, завершена разработка грунта под волейбольную и баскетбольную площадки. Там вместо старого асфальта появится современное удобное резиновое покрытие.

Владимир Любарский в конце августа подал многим хорошую идею, напомнив про институт шефства организаций над школами. Мы рады тому, что помощь бизнеса детям становится общим вектором развития. Ведь в этих школах учатся сегодня те, кто спустя несколько лет придет работать и к нам тоже,

- поделились мнением в руководстве компании «Нова».

Поскольку срок завершения работ – 1 ноября 2022, уже в этом году дети смогут оценить обновления на спортплощадках.