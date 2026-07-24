Открыт набор в ІТ ТОР COLLEGE на 2025-2026 учебный год

IT- технологии – это уже не будущее, это уже настоящее. Информационные технологии уверенно врываются в нашу жизнь. Если ты готов изучать IT-возможности, если хочешь реализовать свой потенциал в этой в сфере, то IT ТОР COLLEGE - отличный выбор!
Направления обучения:
- Разработка программного обеспечения
- Компьютерная графика и дизайн
- Цифровой юрист
Преимущества:
- Стажировки и практика в крупных IT компаниях
- Возможность зарабатывать во время обучения
- Использование современных технологий в обучении
- Геймификация и система мотивации
- Персональное, оснащенное компьютером, место. Вместо учебников – планшет
- Создание собственного портфолио во время обучения
Поступи в IT TOP COLLEGE и стань частью инновационного сообщества, где твои мечты станут реальностью!
Узнать всю информацию можно уже сейчас по адресу: г. Петрозаводск, Чарльза Гаскойна, 4
Телефон: +7 (8142) 44-54-86
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