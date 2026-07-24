Открыт набор в ІТ ТОР COLLEGE на 2025-2026 учебный год

Студентов ждут полное погружение в мир информационных технологий и перспективы успешно трудоустройства (12+)

Фото: Академия ТОР

IT- технологии – это уже не будущее, это уже настоящее. Информационные технологии уверенно врываются в нашу жизнь. Если ты готов изучать IT-возможности, если хочешь реализовать свой потенциал в этой в сфере, то IT ТОР COLLEGE - отличный выбор!

Направления обучения:

Разработка программного обеспечения

Компьютерная графика и дизайн

Цифровой юрист

Преимущества:

Стажировки и практика в крупных IT компаниях

Возможность зарабатывать во время обучения

Использование современных технологий в обучении

Геймификация и система мотивации

Персональное, оснащенное компьютером, место. Вместо учебников – планшет

Создание собственного портфолио во время обучения

Поступи в IT TOP COLLEGE и стань частью инновационного сообщества, где твои мечты станут реальностью!

Узнать всю информацию можно уже сейчас по адресу: г. Петрозаводск, Чарльза Гаскойна, 4

Телефон: +7 (8142) 44-54-86

WhatsApp: +7 (960) 214-74-86

На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН 7730265193