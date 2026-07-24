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25 июля 2026
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Маркет

Открыт набор в ІТ ТОР COLLEGE на 2025-2026 учебный год

Студентов ждут полное погружение в мир информационных технологий и перспективы успешно трудоустройства (12+)
академия топ логотип
Фото: Академия ТОР

IT- технологии – это уже не будущее,  это уже настоящее.  Информационные технологии уверенно врываются в нашу жизнь.  Если ты готов  изучать IT-возможности,  если хочешь реализовать свой потенциал в этой в сфере, то IT ТОР COLLEGE - отличный выбор!

Направления обучения:

  • Разработка программного обеспечения
  • Компьютерная графика и дизайн
  • Цифровой юрист

Преимущества:

  • Стажировки и практика в крупных IT компаниях
  • Возможность зарабатывать во время обучения
  • Использование современных технологий в обучении
  • Геймификация и система мотивации
  • Персональное, оснащенное компьютером, место. Вместо учебников – планшет
  • Создание собственного портфолио во время обучения

Поступи в IT TOP COLLEGE и стань частью инновационного сообщества, где твои мечты станут реальностью!

Узнать всю информацию можно уже сейчас по адресу: г. Петрозаводск, Чарльза Гаскойна, 4 

 Телефон: +7 (8142) 44-54-86

 WhatsApp: +7 (960) 214-74-86

На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН 7730265193

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