28 ноября 2022, 15:16
Открылось горячая линия по выплатам участникам СВО
На вопросы мобилизованных граждан и добровольцев отвечает Единый расчетный центр Минобороны РФ
В минувший четверг, 24 ноября, в телеграмм-канале Минобороны РФ был опубликован пост о том, что все вопросы финансового плана, мобилизованные и добровольцы могут задать в Едином расчетном центре Минобороны.
Для оперативного информирования граждан, из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции, по вопросам расчетов денежного довольствия в Едином расчетном центре Министерства обороны Российской Федерации открыта «Горячая линия»,
– говорится в сообщении.
Это можно сделать по адресу электронной почты: erc@mil.ru.
Или по телефону «горячей линии»: 8 (800) 737-7-737.
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