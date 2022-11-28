Открылось горячая линия по выплатам участникам СВО

В минувший четверг, 24 ноября, в телеграмм-канале Минобороны РФ был опубликован пост о том, что все вопросы финансового плана, мобилизованные и добровольцы могут задать в Едином расчетном центре Минобороны.



Для оперативного информирования граждан, из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции, по вопросам расчетов денежного довольствия в Едином расчетном центре Министерства обороны Российской Федерации открыта «Горячая линия»,

– говорится в сообщении.



Это можно сделать по адресу электронной почты: erc@mil.ru.





Или по телефону «горячей линии»: 8 (800) 737-7-737.

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