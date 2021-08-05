Откорректированный Генплан вынесут на общественные слушания

В Петрозаводске состоятся публичные слушания, посвященные внесению изменений в Генеральный план города на период до 2025 года. Слушания будут проходить в течение нескольких дней - 16, 18, 20 и 24 августа в три часа дня в здании мэрии в кабинете 203. О предстоящем событии в своем аккаунте написал сити-менеджер Владимир Любарский.

По словам градоначальника, работа над изменениями в Генплан шла более двух лет. Первые редакции не устраивали ни специалистов администрации, ни членов комиссии по изменению Генплана, ни партнеров из министерств и ведомств. По словам мэра, на сегодняшний день документ доработан и готов для представления к обсуждению. Проект документа, вынесенного на публичные слушания, можно посмотреть здесь.

После публичных слушаний проект документа направят на согласование в уполномоченный правительством РФ орган, а после в Петросовет.