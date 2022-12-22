Отечественный электромобиль поступит в продажу до конца года

Электромобиль «Москвич» может поступить в продажу уже 26 декабря, сообщил порталу «Объясняем.рф» заммэра Москвы Максим Ликсутов, назвавший его достойной машиной.

Ликсутов также уточнил, что в следующем году планируется произвести 50 тыс. транспортных средств, из которых 10 тыс. будут на электрической тяге. Проблем с реализацией он также не видит. Чиновник планирует сам приобрести такое авто.

Кросcовер «Москвич-3» будет стоить от 1,97 млн рублей. Ее представят в пяти цветах – черном, белом, красном, сером и голубом. Сначала машина появится в 11 дилерских центрах Москвы. // Фото: azlk.ru.