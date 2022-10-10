10 октября 2022, 15:30
Отец не платил алименты, его осудили и назначили исправительные работы
Житель Лахднпохского района задолжал ребенку больше 650 тысяч рублей
Мужчина в Лахденпохском районе был трудоустроен, но не выплачивал своему ребенку алименты. Сначала его наказали в административном порядке, потом осудили по уголовной статье, сообщили в прокуратуре Карелии.
Поскольку административное наказание не заставило нерадивого отца погасить огромный долг, возбудили уголовное дело. Общая задолженность составила больше 650 тысяч рублей.
Мужчину признали виновным и приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов зарплаты в доход государства. // Фото: pixabay.com