Отец не платил алименты, его осудили и назначили исправительные работы

Мужчина в Лахденпохском районе был трудоустроен, но не выплачивал своему ребенку алименты. Сначала его наказали в административном порядке, потом осудили по уголовной статье, сообщили в прокуратуре Карелии.

Поскольку административное наказание не заставило нерадивого отца погасить огромный долг, возбудили уголовное дело. Общая задолженность составила больше 650 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным и приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов зарплаты в доход государства. // Фото: pixabay.com