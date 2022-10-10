Полиция схватила 18-летнего курьера, подрабатывавшего на мошенников

Карельские полицейские задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в мошенничестве. По версии полицейских, подозреваемый взял у шестерых пенсионеров деньги, более 1 500 000 рублей, часть перевел своим работодателям, а небольшой процент оставил себе. На незаконный заработок молодой петербуржец купил себе новый телефон.

Молодой человек рассказал стражам порядка, что подработку нашел через интернет. Помогая мошенникам, он получал доход в размере 10% от прибыли, остальные деньги перечислял работодателю, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В МВД рассказали и о жертвах аферы. 5 октября 87-летняя петрозаводчанка, чтобы помочь внучке избежать ответственности за ДТП, передала курьеру 100 тысяч рублей. В тот же день в полицию поступило еще несколько схожих обращений. 6 октября аналогичный случай был зарегистрирован в Кондопоге. 90-летняя местная жительница отдала курьеру за спасение родственника 700 тысяч рублей.

Стражи порядка возбудили уголовные дела по всем эпизодам преступной деятельности. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)