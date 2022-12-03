От некоторых платежей по ЖКХ можно отказаться

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ Юлия Финогенова рассказала РИА НОВОСТИ, от оплаты каких дополнительных услуг, предоставляемых управляющими компаниями, могут отказаться жильцы.

Из договора оказания дополнительных услуг можно исключить страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, услуги консьержа. По словам эксперта, такое решение граждане могут принять согласно российскому законодательству.

При этом Финогенова подчеркнула, что оплата воды, водоотведения, вывоз мусора, электро- и газоснабжения, отопления является обязательным. // Фото: freepik.