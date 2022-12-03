03 декабря 2022, 09:28
Общество

Более 300 единиц опасных отходов сдали петрозаводчане

Сбор люминесцентных лам и ртутных термометров принимают в специализированный оранжевый контейнер

Сбор опасных отходов, организованный мэрией Петрозаводска, проходит каждый последний четверг месяца на Вытергском шоссе. Для этого предназначен специализированный оранжевый контейнер. Так, за октябрь и ноябрь горожане сдали более 300 единиц люминесцентных ламп и ртутных термометров, сообщили в пресс-службе минприроды Карелии.

«Сдать на переработку можно только целые лампы и термометры. Также специалисты принимают ртуть собранную в банку с водой, которую складируют в отдельном помещении, а затем вывозят на утилизацию»,

- рассказали в ведомстве.

Так как перечисленные отходы являются веществом наивысшего класса опасности, их категорически запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором, на общественных территориях, в лесополосе и других местах, напомнили специалисты. // Фото: vk.com/karjalan_luonto.

Обсудить
Метки: 
Новости
Петрозаводск
Мэрия
Минприроды РК
опасные отходы
специализированный контейнер
Люминесцентные лампы
ртутные термометры