От коронавируса в России за сутки умерли 812 человек

За минувшие сутки в России выявили еще 19 179 случаев заражения коронавирусом. Инфицированные есть в 85 регионах страны, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

В том числе выявили активно 1 351 человек без клинических проявлений, это семь процентов от общего числа.

Всего в РФ нарастающим итогом уже зарегистрировали 7 313 851 случай коронавируса в 85 регионах. Выписано на 21 сентября 6 526 111 пациентов. За прошлые сутки вылечились 15 437 человек.

Количество смертей от коронавируса в целом на данный момент составляет 199 808. Под медицинским наблюдением в России остаются 1 158 055 человек.

Напомним, в Карелии за тот же период коронавирус унес жизни еще четверых. // Фото: Willgard/Pixabay