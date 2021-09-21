Авиасообщение еще с четырьмя странами возобновила Россия

С 21 сентября Россия возобновляет прерванное ранее из-за пандемии коронавируса авиасообщение с рядом стран. В списке открывшихся направлений - Испания, Ирак, Кения и Словакия, передает РИА Новости.

С этого же дня стало больше рейсов в уже открытые страны – Казахстан, Венгрию и Катар.

Самолеты в Багдад будут летать из Москвы дважды в неделю, в Мадрид и Барселону - по четыре раза в неделю, в Малагу и Аликанте - по два раза в неделю.

В кенийский Найроби из Москвы можно будет улететь дважды в неделю, в словацкую Братиславу – четырежды. В Словакию также дважды в неделю летает борт из Санкт-Петербурга.

Кроме того, с 21 сентября возобновили полеты в Турцию из Магадана, Мурманска, Пскова и Читы.

Увеличивается количество рейсов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург – Будапешт. Раньше их было дв, теперь стало четыре.

Число рейсов в Казахстан по маршрутам Москва - Нур-Султан выросло с трех до семи в неделю, количество полетов Москва —-Алма-Ата увеличилось с двух до семи в неделю, Москва - Караганда, Москва - Шымкент, Москва - Актау, Москва - Кустанай, Санкт-Петербург - Нур-Султан, Махачкала - Актау, Грозный - Актау, Калининград - Алма-Аты, Калининград - Нур-Султан, Новосибирск - Нур-Султан, Омск - Нур-Султан, Омск - Павлодар, Омск - Петропавловск с частотой один полет в неделю на каждом маршруте.

Рейсы в Катар по маршруту Сочи — Доха будут совершаться один раз в неделю. // Фото: Free-Photos/Pixabay