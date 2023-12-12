От коронавируса в России умерли 148 человек за неделю

За прошедшую неделю в России выявлены 107 174 случая заражения коронавирусом. Такую статистику приводит оперативный штаб. Заболеваемость выросла на 9,7% по сравнению с предшествующей неделей.

За неделю болезнь унесла жизни 148 человек. Выросло и число госпитализаций - в больницы доставлен 9451 человек.

Напомним, пандемия Covid-19 официально завершилась 5 мая этого года. Она продлилась больше трех лет. // Фото: unsplash.com / Mufid Majnun