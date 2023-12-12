В МВД высказались против одного штрафа

В МВД отреагировали на инициативу минтранса о возвращении штрафа за превышение средней скорости.

Ведомство оказалось «категорически против». Такую позицию озвучила представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации «средней скорости», а также временных ограничений на информационных табло и знаках»,

- произнесла Волк.

В ведомстве считают, что проект минтранса содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей.

Ранее стало известно о предложении ввести в ПДД понятие «средняя скорость» и запрете ее превышать между несколькими камерами. // фото unsplash.com/ Julia Tsukurova