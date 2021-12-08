Освещенную лыжную трассу открыли в Медвежьегорске

В Медвежьегорске после реконструкции открыли обновленную лыжную трассу спортивной школы имени Федора Терентьева. Двухкилометровый круг получил освещение, сообщает паблик учебного заведения.

Жители карельского города получили возможность тренироваться и в светлое, и в темное время.

«Теперь, когда на трассе появилось освещение, наши спортсмены и любители лыжного спорта могут тренироваться не только днем, но и в вечернее время, а в климатических условиях нашего района - это огромный плюс к условиям тренировочного процесса», - отмечается в сообщении.