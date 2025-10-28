Освещение появится в сквере в центре Петрозаводска

В Петрозаводске появится новое освещение в сквере Александра Шотмана, который расположен у «Карелии-Маркет». Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, старые торшерные опоры будут заменены на новые, по периметру сквера установят четыре новые опоры. Бюст также будут освещать два прожектора.

Отмечается, что все работы планируют завершить до 15 ноября.

