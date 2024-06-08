08 июня 2024, 16:01
Оставленный без присмотра ребенок утонул на даче в Ленобласти
Следователи выясняют обстоятельства гибели семилетнего мальчика
В Ленинградской области семилетний мальчик утонул в пожарном водоеме во время отдыха на даче. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, ребенок приехал в деревню Оранжерейка к бабушке и дедушке. Дошкольник пошел гулять с другом. Мальчики играли у пожарного водоема. В какой-то момент ребенок скатился с горы песка в воду и утонул.
Следователи проводят проверку по факту трагедии. Устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. // Фото «Петрозаводск говорит»