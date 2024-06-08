Оставленный без присмотра ребенок утонул на даче в Ленобласти

В Ленинградской области семилетний мальчик утонул в пожарном водоеме во время отдыха на даче. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, ребенок приехал в деревню Оранжерейка к бабушке и дедушке. Дошкольник пошел гулять с другом. Мальчики играли у пожарного водоема. В какой-то момент ребенок скатился с горы песка в воду и утонул.

Следователи проводят проверку по факту трагедии. Устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. // Фото «Петрозаводск говорит»