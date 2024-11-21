Остановку транспорта запретят на проспекте Ленина в Петрозаводске

С 22 ноября в Петрозаводске вводятся изменения в организации движения на проспекте Ленина. Об этом информирует мэрия города.

Так, у дома №28 по ночам запретят остановку и стоянку транспорта. Запрет будет действовать с полуночи до 8 часов утра. Изменения вводятся для того, чтобы выполнялась качественная уборка дорог.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на установленные знаки. // Фото: unsplash.com / Shirly Niv Marton