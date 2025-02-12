Остановку транспорта запретят еще на одном участке в Петрозаводске

В Петрозаводске с 4 марта произойдут изменения в схеме дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участке Снегириного проулка со стороны домов №9 к.1, к.2 и к.3 по Университетской улице. Изменения призваны помочь с уборкой дорог.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные дорожные знаки. // Фото: unsplash.com / Richard Stachmann