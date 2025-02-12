12 февраля 2025, 10:04
Общество

Остановку транспорта запретят еще на одном участке в Петрозаводске

Мэрия карельской столицы анонсировала изменение схемы движения

В Петрозаводске с 4 марта произойдут изменения в схеме дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участке Снегириного проулка со стороны домов №9 к.1, к.2 и к.3 по Университетской улице. Изменения призваны помочь с уборкой дорог.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные дорожные знаки. // Фото: unsplash.com / Richard Stachmann

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Петрозаводск
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