Ослепленный солнцем водитель устроил аварию в Карелии

Сегодня утром в Кондопоге произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Инцидент случился на пересечении улиц Калинина и Пролетарской в 11:19. На кадрах видно, как ослепленный солнцем водитель при повороте направо не увидел остановившуюся впереди машину. Произошло столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили небольшие повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. © «Петрозаводск говорит»