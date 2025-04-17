17 апреля 2025, 13:36
Ослепленный солнцем водитель устроил аварию в Карелии
Дорожный инцидент в Кондопоге попал в объектив камеры наблюдения
Фото, видео CityLink
Сегодня утром в Кондопоге произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Инцидент случился на пересечении улиц Калинина и Пролетарской в 11:19. На кадрах видно, как ослепленный солнцем водитель при повороте направо не увидел остановившуюся впереди машину. Произошло столкновение.
В результате аварии транспортные средства получили небольшие повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. © «Петрозаводск говорит»