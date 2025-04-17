17 апреля 2025, 12:27
Происшествия

Пожарных подняли по тревоге из-за горевшей травы в Петрозаводске

Пожар произошел на улице Крылова в карельской столице
Фото: unsplash.com / Raquel Raclette

В среду в 17:56 на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре на улице Крылова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии в своем Telegram-канале.

На место происшествия выехали четверо специалистов на одной единице техники. Выяснилось, что горит трава. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем.

В результате инцидента был уничтожен мусор на площади 50 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»

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