Пожарных подняли по тревоге из-за горевшей травы в Петрозаводске

В среду в 17:56 на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре на улице Крылова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии в своем Telegram-канале.

На место происшествия выехали четверо специалистов на одной единице техники. Выяснилось, что горит трава. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем.

В результате инцидента был уничтожен мусор на площади 50 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»