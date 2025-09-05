05 сентября 2025, 16:02
Осенняя жара ожидается в субботу в Карелии
До 25 градусов прогнозируют синоптики в республике 6 сентября
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 6 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +10,+12°С, днем +21,+23°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +7,+12°С, на востоке местами до +4°С, днем +20,+25°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, малооблачно.
В Сегеже до +21, ясно.
В Сортавале до +19, малооблачно, возможен кратковременный дождь.
Ожидается слабая геомагнитная буря.