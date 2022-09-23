Осенняя ярмарка традиционно пройдет в Петрозаводске

С 30 сентября по 9 октября будет проходить осенняя ярмарка, рассказали в пресс-центре мэрии. Торговые ряды будут работать на Ярмарочной площади в Октябрьском районе.

На ярмарке будут представлена продукция местных производителей и товары из других регионов. Посетителям предложат мед, свежие овощи и фрукты, рыбу, сухофрукты, ремесленные изделия.

Участвовать в ярмарке могут юридические лица, предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства и самозанятые. Заявки участников предлагают направлять на электронную почту: elizaveta.nikitina@petrozavodsk-mo.ru. (фото unsplash.com, Peter Wendt)