Осенний призыв коснется 120 тысяч россиян

В армию этой осенью наберут 120 тысяч призывников. Такие цифры озвучил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Видеозапись с ответами представителя Генштаба на поступающие вопросы россиян опубликовано в официальной группе Минобороны РФ.

«Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч человек. Это немногим меньше, чем прошлой осенью. Вместе с тем даже при проведении специальной военной операции это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства»,

- сказал контр-адмирал.

«Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее он будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации», - сказал контр-адмирал.

Он напомнил, что количество граждан, призываемых на военную службу, до начала каждой призывной кампании устанавливается указом президента РФ.

Цимлянский подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут. При этом все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания. (фото unsplash.com, Filip Andrejevic, скриншот видео)