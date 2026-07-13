Осень будет звучать ярко

С 27 сентября по 30 октября в Карельской филармонии пройдёт XXXVII Международный фестиваль камерного искусства «Осенняя лира» (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Пять недель осени будут наполнены звучанием лучших образцов камерной музыки.

В этом году фестиваль «Осенняя лира» представит четыре концерта очень разных музыкантов и коллективов: выступление одного из самых ярких молодых пианистов современности Ивана Бессонова, джазовый вечер с участием Квартета Арка Овруцкого, посвящённый творчеству легендарного Луи Армстронга, мультимедийный вечер в стиле дарк-джаз камерного ансамбля альтиста Сергея Полтавского и концерт прославленного Московского камерного оркестра Musica Viva под управлением народного артиста России Александра Рудина.

В этом году в Карельской филармонии поистине звёздный букет солистов: Иван Бессонов не только откроет фестиваль «Осенняя лира», но и позже поедет вместе с нами на гастроли в Санкт-Петербург. Титульный камерный оркестр Musica Viva даст два концерта: в Петрозаводске и в Кондопоге, а Александр Израилевич Рудин выступит на них не только в роли дирижёра, но и солиста, взяв в руки виолончель, - рассказала директор Карельской филармонии Татьяна Талицкая.

Стоит отметить, что собрать на одной сцене таких разных музыкантов под силу лишь фестивалю с прекрасной репутацией и богатой историей, каким является Международный фестиваль камерного искусства «Осенняя лира». Эта осень в Карельской филармонии будет звучать очень ярко!

Программа фестиваля «Осенняя лира»:

27 сентября (суббота). Открытие фестиваля.

Солист – Иван Бессонов (фортепиано, Москва).

В программе: Н. Метнер, И.С. Бах, В.А. Моцарт, С. Рахманинов, М. Равель, Ф. Шопен.

Начало в 18:00. 6+

29 сентября (понедельник). «Хиты Луи Армстронга».

На сцене Квартет Арка Овруцкого в составе: Винсент Гросс (труба, вокал; США), Арк Овруцкий (контрабас), Владимир Нестеренко (фортепиано), Гэйбриэл Филип Джонс (барабаны).

В программе – хиты из репертуара Луи Армстронга. Начало в 19:00. 6+

22 октября (среда). «Северные сказки».

Солисты: Сергей Полтавский (виола д’аморе, электроника), Алиса Тен (вокал), Руст Позюмский (виола да гамба), Владимир Волков (контрабас), Сергей Летов (саксофон, флейта).

В программе: сказки архангельской области из сборника Николая Ончукова на музыкальном языке дарк-джаза и электроники. Начало в 19:00. 6+

30 октября (четверг). Закрытие фестиваля.

На сцене Московский камерный оркестр Musica Viva. Дирижёр и солист – народный артист России Александр Рудин.

В программе: В.А. Моцарт, Й. Гайдн, Н. Мясковский. Начало в 19:00. 6+

Билеты на концерты можно приобрести на сайте Филармонии.

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