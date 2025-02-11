Организаторы назвали нового участника «Воздуха Карелии»

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) назвали нового участника главного приключения карельского лета. Им стала группа «Дороги меняют цвет».

Коллектив уже выступал на фестивале в Петрозаводске в 2015 году. В один из дней юбилейного «Воздуха Карелии» группа вновь поднимется на фестивальную сцену.

Напомним, главное приключение карельского лета пройдет 12-15 июня на аэродроме Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, главы Карелии Артура Парфенчикова и компании Politek. // Фото «Петрозаводск говорит»