Организатор заказного убийства в Петрозаводске предстанет перед судом

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в организации убийства общедоступным способом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что подозреваемый в июне 2005 года после увольнения с должности директора компании решил отомстить учредителю предприятия. Он нашел человека, готового совершить убийство за 5000 долларов.

На одной из улиц Петрозаводска киллер выпустил не менее 19 пуль из автомата в жертву, мужчина скончался на месте. После этого убийца отчитался о работе заказчику преступления и получил деньги.

Уголовное дело в отношении исполнителя убийства ранее также было направлено в суд. Фото pixabay.com/chrisreadingfoto