06 марта 2025, 13:33
Опубликованы кадры с места мощного ночного пожара в Карелии
Сильное пламя уничтожило бывшую конюшню в Кеми
Фото ОПС по Кемскому району
В сети появились фотографии с места сильного пожара, который бушевал сегодня ранним утром в Кеми. Кадры публикует группа ОПС по Кемскому району.
Напомним, огонь вспыхнул в здании бывшей конюшни сегодня в 3:36 утра. На месте работали шестеро специалистов и двое добровольцев. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарные проложили магистральную линию с реки Кемь, расположенной в 600 метрах от места ЧП.
Борьба с огнем заняла около полутора часов. Открытое горение было ликвидировано в 5:10. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Здание было уничтожено огнем. Причины случившегося выясняются.