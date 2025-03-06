Опубликованы кадры с места мощного ночного пожара в Карелии

В сети появились фотографии с места сильного пожара, который бушевал сегодня ранним утром в Кеми. Кадры публикует группа ОПС по Кемскому району.

Напомним, огонь вспыхнул в здании бывшей конюшни сегодня в 3:36 утра. На месте работали шестеро специалистов и двое добровольцев. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарные проложили магистральную линию с реки Кемь, расположенной в 600 метрах от места ЧП.

Борьба с огнем заняла около полутора часов. Открытое горение было ликвидировано в 5:10. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Здание было уничтожено огнем. Причины случившегося выясняются.