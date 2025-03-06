Мощный пожар полыхал ночью в Карелии

Сегодня ночью в 3 часа 36 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Кемь поступило сообщение о том, что в микрорайоне Гайжево горит одноэтажное деревянное неэксплуатируемое строение. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то в бывшей конюшне огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, специалисты проложили магистральную линию с реки Кемь, расположенной в 600 метрах от места ЧП.

В течение получаса пожарным удалось локализовать возгорание, после чего оно было полностью ликвидировано. В результате ЧП строение было значительно повреждено огнем. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.

По какой причине произошел этот ночной пожар, теперь предстоит выяснить специалистам.