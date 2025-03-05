Мужчина нашел на улице чужую карту и потратил все деньги с нее

53-летнего петрозаводчанина будут судить по обвинению в покушении на хищение с банковского счета.

Неприятности с законом начались после того, как мужчина подобрал на улице чужую банковскую карту. По версии следователей, он получил доступ к деньгам и покупал товары для себя в различных магазинах. Когда деньги на карте закончились, мужчина ее не выбросил, а все еще пытался что-то себе приобрести. В итоге он попался. Мужчину ждет суд. Какой ущерб был причинен несовершеннолетней девушке, в Следкоме не раскрывают.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о кражах из сетевых магазинов. Воры вынесли продукты из магазинов на Перевалке и Октябрьском, а шампуни – из магазина на Зареке.