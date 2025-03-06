Елин смутно помнит, как бил ножом в сердце бывшую жену в рабочем офисе

6 марта в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Александра Елина, убившего летом прошлого года свою жену на глазах ее коллег.

Планировалось, что на заседании суда будет допрошен подсудимый. Елин отказался от дачи показаний, но согласился ответить на вопросы.

По его словам, он долгое время наблюдался у психотерапевта, принимал препараты. Елин утверждает, что плохо помнит подробности того, как вывозил бывшую жену в лес и бил ее электрошокером. Смутно он помнит и то, как наносил удары ножом бывшей супруге в ее рабочем кабинете. По его словам, он пришел в себя, когда его уже скрутили. Правда, он помнит сказанные тогда им слова: «Нечего было изменять».

Выяснилось, что после развода Елин нанял детектива, чтобы следить за бывшей супругой. Сейчас он утверждает, что причиной убийства была даже не ревность, а желание выяснить, он ли является отцом их двух совместных детей.

Александр Елин на встречу с бывшей супругой взял строительный пистолет. По словам обвиняемого, он хотел покончить с собой. Но жертвой стала его супруга. Елин сказал, что раскаивается в том, что совершил.

52-летнего петрозаводчанина обвиняют в похищении человека с применением насилия и в убийстве. О том, как мужчина пытался вернуть бывшую жену, вывезя ее на свидание в лес и прихватив нож, электрошокер и секатор, «Петрозаводск говорит» рассказывал ранее.

13 июня 2024 года Елин приставил к горлу женщины нож и связал. Подсудимый, по версии следствия, пытаясь выяснить подробности личной жизни бывшей супруги, не менее 30 раз ударил жертву электрошокером и говорил, что отрежет женщине пальцы секатором.

Он заставил женщину позвонить коллегам, которые подтвердили, что их связывают с женщиной исключительно рабочие отношения. Видимо, женщина смогла дать бывшему мужу надежду на возобновление отношений, он отвез ее домой.

Но 4 июля в офисе на проезде Автолюбителей в столице Карелии бывший муж более 20 раз ударил ее ножом. В кабинете находились только женщины. Со слов одной из них, Елин одной рукой держал за шею бывшую жену и наносил удары в район сердца.

Подоспевшие коллеги-мужчины скрутили агрессора, но помочь женщине не могли – она умерла на руках коллег.