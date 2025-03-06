Жительница Карелии была обманута при устройстве на работу

В полицию Прионежского района обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, когда устраивалась на работу, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она разместила резюме в интернете и вскоре приняла звонок от потенциального работодателя. Ей предложили должность повара на сухогрузе. Работать предстояло в Красноярском крае. Женщина обсудила условия и пообщалась якобы с шеф-поваром указанного корабля. Затем ее попросили выслать документы, а также деньги на авиабилеты. Наша землячка перечислила 65 тысяч рублей, но никуда лететь ей не пришлось - после этого собеседники на связь больше не выходили.

По факту мошенничества, совершенного в значительном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.