Опубликованы фотографии сильного пожара под Петрозаводском

Опубликованы фотографии с места серьезного пожара, произошедшего вечером 7 июня в деревне Ялгуба в Прионежском районе. Снимки появились в паблике пожарной части Соломенного.

Напомним, частный дом вспыхнул в деревне около 20:30. На место выехали две единицы техники и 10 пожарных. Несмотря на все усилия специалистов, спасти здание не удалось. Пожар был ликвидирован к 23:43.

В результате происшествия никто не пострадал. Дом был закрыт. // Фото: vk.com/public190570976