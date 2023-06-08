Жилой дом в Ялгубе тушили водой из озера, но не смогли спасти

Вчера вечером в 20 часов 35 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в деревне Ялгуба Прионежского района горит частный жилой дом.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из Соломенного и один пожарный расчет из Петрозаводска.

Когда, преодолев расстояние более 20 километров, первые пожарные прибыли к месту вызова, огонь в деревянном строении чувствовал себя полноправным хозяином.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, проложили магистральную линию из Онежского озера. Оно расположено всего в 25 метрах от горевшего дома.

Несмотря на все старания пожарных, дом спасти не удалось. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Известно только одно - в момент возгорания в доме никого не было он был закрыт. // фото: pxhere.com