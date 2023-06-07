Десятки велосипедов похищены в Карелии за месяц

С начала мая в Карелии совершены 50 краж велосипедов. Почти половина преступлений приходится на Петрозаводск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Инспекторы во время несения службы проверяют двухколесный транспорт на улицах на предмет нахождения в розыске. Также проводятся разговоры с владельцами велосипедов.

В ведомстве отмечают, что зачастую кражи становятся возможными из-за небрежности владельцев транспорта, которые не заботятся о сохранности своего имущества. // Фото ГИБДД Карелии