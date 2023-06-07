В Кондопоге будут судить мужчину, который избивал местных жителей

39-летнего мужчину обвинили в нескольких преступлениях, в том числе жестоком избиении знакомого, повлекшем его смерть.

В декабре 2022 года мужчина выпивал в компании знакомых, между ним и 45-летним участником застолья возникла ссора. Обвиняемый ударил оппонента по голове, а потом стал бить пластиковой трубой. Потерпевший умер на следующий день.

Было возбуждено уголовное дело. Нападавший был задержан. Следователи выяснили, что до этого преступления обвиняемый успел совершить еще несколько противоправных действий.

В октябре 2022 года мужчина украл мобильный телефон, а через некоторое время избил двух мужчин и женщину, одному из которых причинил тяжкий вред здоровью. В декабре обвиняемый зашел в квартиру знакомой женщины, избил и украл мобильный телефон.

Обвиняемый ранее уже сидел в тюрьме. В ходе предварительного следствия он признал вину. Уголовное дело направили в суд. // фото freepik.com