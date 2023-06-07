07 июня 2023, 13:50
Петрозаводчанка взяла больше миллиона в кредит и отдала аферистам
Мошенники обманули молодую женщину по банальной схеме
Очередная жительница Петрозаводска пострадала от мошенников. Она поверила, что разговаривает с полицейскими, сообщили в МВД Карелии.
Неизвестные по телефону представились 33-летней горожанке именно так. Они сказали, что сотрудники банка провели по ее счету некие подозрительные операции.
Женщине предложили принять участие в разоблачении злоумышленников. В итоге сначала она сняла деньги со вклада и перевела на указанный счет. Потом женщину убедили взять заем и оформить кредитную карту.
Спустя несколько дней снова отправили за кредитом в другой банк, куда она поехала на такси. Водитель случайно услышал разговор с аферистом и посоветовал обратиться в полицию. Потерпевшая потеряла больше миллиона рублей. // фото: pixabay.com