Петрозаводчанка взяла больше миллиона в кредит и отдала аферистам

Очередная жительница Петрозаводска пострадала от мошенников. Она поверила, что разговаривает с полицейскими, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестные по телефону представились 33-летней горожанке именно так. Они сказали, что сотрудники банка провели по ее счету некие подозрительные операции.

Женщине предложили принять участие в разоблачении злоумышленников. В итоге сначала она сняла деньги со вклада и перевела на указанный счет. Потом женщину убедили взять заем и оформить кредитную карту.

Спустя несколько дней снова отправили за кредитом в другой банк, куда она поехала на такси. Водитель случайно услышал разговор с аферистом и посоветовал обратиться в полицию. Потерпевшая потеряла больше миллиона рублей. // фото: pixabay.com